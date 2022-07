Dubaj tworzy 40 tys. miejsc pracy. Wizyty w urzędzie mają przejść do lamusa

Wizyty w urzędach bywają wyjątkowo uciążliwe, a tradycyjna korespondencja często znacznie opóźnia załatwianie sprawy. Dubaj postanowił ułatwić swoim mieszkańcom ten proces, przenosząc go do wirtualnego świata. Stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich w tym celu wprowadza strategię wejścia do metaverse, która ma przynieść aż 40 tys. nowych miejsc pracy.