DuckDuckGo chce ochronić nasze maile. Nowa usługa uniemożliwi śledzenie użytkowników

Śledzą nas nie tylko marketingowcy, aby wiedzieć jak skuteczne są ich kampanie i jak często otwieramy od nich wiadomości, a także by śledzić nasze zachowania. Przytrafia się to także w wiadomościach od znajomych, a OMC ustaliło, że aż 19 proc. z nich właśnie zawiera mechanizmy śledzenia. To dane z 2016 roku, więc można założyć, że liczby mogły te do tego czasu wzrosnąć. I faktycznie tak się stało. Według DuckDuckGo, w 2021 r. już 70 procent wszystkich emaili podlega śledzeniu.