Duolingo pracuje nad nową aplikacją. Chce uczyć dzieci matematyki

Wypowiedź, którą podał do wiadomości publicznej Luis von Ahn wskazuje, że firma planuje rozszerzyć swoją działalność poza naukę języków. Co ciekawe, zakłada tego dokonać poprzez przejęcia innych projektów. Jeżeli zaś dołoży się do tego informację z maja o tym jak Duolingo poszukiwało osób z doktoratem w dziedzinie matematyki celem stworzenia nowej aplikacji to można wysnuć wniosek, że prace nad nią rzeczywiście muszą być na początkowym etapie.