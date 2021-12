Dysk SSD — jak wybrać?

Nowe notebooki posiadają złącze M.2, które jest dostosowane do NVMe i PCle, dzięki czemu możemy w nich zainstalować praktycznie każdy najszybszy i najnowocześniejszy dysk SSD, jaki znajdziemy na rynku. Część modeli posiada nawet dwa gniazda, dzięki czemu możemy podłączyć do komputera większą liczbę dysków. Zwróćmy jednak uwagę na to czy dysk, który chcemy kupić, jest wyposażony w radiator, ponieważ jeśli jest, to w takim przypadku może się on nie zmieścić w naszym laptopie.

Wybór dysku SSD do komputera stacjonarnego jest zależny przede wszystkim od złączy, jakie posiada nasza płyta główna. W przypadku starszych modeli zazwyczaj mamy do dyspozycji jedynie port SATA 3, w którym możliwe będzie zastosowanie modeli 2,5-calowych. Ich przepustowość wynosi do 6 Gbit/s, a prędkość odczytu i zapisu może osiągać wartości nawet 560 i 530 MB/s. Dużą zaletą dysków 2,5-calowych jest ich niewielki rozmiar, niewygórowane ceny, a także oferowane pojemności, ponieważ największe z nich pomieszczą nawet kilka TB danych. Jeżeli zaś posiadamy dość nowy komputer stacjonarny, najprawdopodobniej nasza płyta główna posiada złącze M.2, które jest dostosowane do NVMe i PCle. Standard ten oferuje nam wydajność na poziomie 63 Gbit/s, co oznacza, że szybkość odczytu i zapisu to 7500 i 6800 MB/s.