Dzień Windowsa 2021: zrób komputerowi prezent i zaktualizuj system

Pod koniec ubiegłego roku na świecie działało ponad 100 milionów komputerów z niewspieranym od stycznia 2020 r. Windowsem 7 - podaje ESET. Oznacza to, że w komputerach brakuje najnowszych aktualizacji bezpieczeństwa i są narażone na ataki z zewnątrz. Takie przywiązanie do starej wersji systemu jest zaskakujące, zważywszy że nowszy Windows 8, a później 10 był swego czasu oficjalnie dostępny w formie darmowej aktualizacji.

Dzisiaj użytkownicy nowszego Windows 10 zbliżają się do podobnego etapu - mając na uwadze zbliżającą się premierę Windowsa 11. W tym przypadku wiadomo jednak, że Dziesiątka będzie aktualizowana przynajmniej do 2025 roku. Aktualizację do Windowsa 11 warto mieć jednak w planach już teraz - nie wszystkie komputery spełniają wymagania, a można zakładać, że darmowa aktualizacja z Dziesiątki do Jedenastki niekoniecznie będzie możliwa zawsze za darmo.