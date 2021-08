Dzwonił do niego natrętny konsultant. Znalazł genialny sposób

Wiele osób skarży się na spam telefoniczny od firm próbujących dosłownie wymusić zakup instalacji fotowoltaicznej, na przykład w ramach programu "Czysty powiat". Taki program rzecz jasna nie istnieje, a przynajmniej nam nie udało się znaleźć powiatu, który potwierdzałby, że bierze w nim udział. Co gorsza, konsultanci telefoniczni, którzy szukają klientów, to tak naprawdę roboty. Chociaż nie do końca.