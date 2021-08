E-learning nie musi być nudny. Programy, które pomogą w nauce

Powrót do szkoły po długich wakacjach może być ciężki dla wielu uczniów. Również odnalezienie się w dalszej rzeczywistości pandemicznej nie zachęca do wytężonej nauki. Na szczęście istnieje kilka ciekawych aplikacji, które mogą przyjść z pomocą.

Na poniższej liście znalazło się kilka propozycji, które powinny ułatwić pracę w hybrydowym systemie nauczania. Wybierając aplikacje braliśmy pod uwagę nie tylko ich popularność, ale także łatwość korzystania, opinie użytkowników oraz staraliśmy się, by miały dostępny język polski, aby mogły korzystać z nich dzieci w każdym wieku.

Anki, nie tylko do języków

Aplikacja Anki jest darmowym narzędziem do wspomagania nauki. Większość użytkowników używa jej do nauki języków obcych, ale zdaniem społeczności sprawdza się świetnie także w innych dziedzinach nauki.

Poza wszechstronnością, Anki wyróżnia się na rynku ogromnym wsparciem ze strony społeczności. To zaś chętnie pomoże w razie jakichkolwiek problemów, czy to w nauce danego przedmiotu, czy też problemów z działaniem samego programu. Co więcej, możliwe jest pobieranie kolejnych talie do nauki od innych użytkowników, korzystając z dużej popularności Anki.

Nauka z Anki polega na metodzie nauczania nazywanej techniką mnemoniczną. Oznacza to zapamiętywaniu nowych słów, wyrazów czy tematów za pomocą skojarzeń. Jeżeli dodatkowo te są zabawne lub absurdalne, tym użytkownik ma większe szanse na przyswojenie konkretnej frazy.

Anki 2.1.45 Inne programy edukacyjne i naukowe

Octave, do zaawansowanej matematyki

Obliczenia matematyczne potrafią spędzić sen z powiek niejednego ucznia czy studenta. Z myślą o nich powstało Octave, dedykowane przeprowadzaniu zaawansowanych obliczeń numerycznych. Aplikacja pozwala wykonywać działania na liczbach rzeczywistych, zespolonych, wektorach czy macierzach. Dodatkowo obsługuje także zakresy, tablice, pętle, funkcje i równania.

Ze względu na zgodność z komercyjnym oprogramowaniem, Octave bardzo często wykorzystywane jest przez studentów i wykładowców. Wiele osób wykorzystuje aplikację także po skończeniu studiów, już w trakcie pracy zawodowej, do wykonywania skomplikowanych obliczeń. Zważywszy na fakt, że potrafi ona przedstawić graficznie wyniki obliczeń w postaci wykresów 2D i 3D, jest bardzo chwalona przez analityków.

Octave 6.3.0 Matematyka i statystyka

Zotero, by łatwiej pisać prace naukowe

Szykowanie bibliografii w trakcie pisania potrafi napsuć krwi nie jednemu badaczowi tematu. Na szczęście powstała aplikacja Zotero, która pozwala na katalogowanie materiałów i organizowanie ich w biblioteki. Z jej pomocą użytkownik może łatwo cytować wybrane dokumenty w swoim edytorze tekstu.

Zotero stanowi doskonałe rozwiązanie dla studentów, wykładowców i naukowców poszukujących prostego w obsłudze oprogramowania służącego do przygotowywania i pisania tekstu naukowego. Aplikacja może pracować na niemalże każdym formacie plików. Obsługuje format .pdf, zdjęć, plików audio lub video, a nawet zrzutów ekranu stron internetowych.

Z pomocą dodatkowych rozszerzeń program umożliwia importowanie dokumentów z poziomu przeglądarki bezpośrednio do programu. Dalszą pracę użytkownik może kontynuować niezależnie od urządzenia, jeżeli wcześniej zdecyduje się na założenie konta w bibliotece umieszczonej w chmurze. Dodatkowo Zotero automatycznie indeksuje zawartość biblioteki, dzięki czemu odnalezienie konkretnego dokumentu nie stanowi problemu.

Zotero 5.0.96.3 Inne programy edukacyjne i naukowe

Jmol, czyli chemia w trzech wymiarach

Ostatni proponowany program powinien przypaść do gustu osobom zajmującym się na co dzień tematami chemicznymi. Specjalnie dla nich powstał Jmol, czyli bardzo szybki i lekki program do oglądania modeli molekuł i struktur krystalicznych w trzech wymiarach.

W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, Jmol do renderowania nie wymaga specjalnego sprzętu ani mocnego komputera. Za pomocą autorskiego silnika może on komfortowo animować, obracać i oglądać modele z różnych stron, nawet na stosunkowo słabych maszynach.

Aplikacja została wyposażona w wyszukiwarkę molekuł, może również otwierać pliki w kilkudziesięciu formatach: MOL, XYZ, CSF, CIF, CML, PDB, PQR i wielu innych, także pochodzących ze specjalistycznych programów. W przypadku ciekawego widoku poszczególnej molekuły możliwe jest wyeksportowanie jej do preferowanego formatu graficznego, wyrenderowanie z użyciem POV-Raya lub zapisanie jako model w formatach Maya, VRML czy X3D.