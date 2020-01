27.04.2016 12:46 • Recenzja do wersji 8.0.7

Od 3 lat wypełniam pit`a przez e-deklaracje, świetne rozwiązanie. Szybko i wygodnie. Nie trzeba jechać do US, a to argument nie do pobicia! A do tego mamy historię pitów w programie. Program podpowiada co i jak wypełnić. Nie ma wad może poza tym że czasem wolno działa. Ale to chyba wina AIR`a.