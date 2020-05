e-Deklaracje PIT za rok 2019 nie dla użytkowników Linuksa, macOS i Win XP/Vista

Udostępnij:

Elektroniczny PIT miał być łatwym i przyjemnym, można by rzec godnym XXI wieku, sposobem na złożenie zeznania podatkowego. Żadnego biegania po urzędach; komputer z internetem i gotowe. Tak przynajmniej było do tej pory. Wiadomo już natomiast, że w 2020 roku nie będzie tak łatwo, bo Ministerstwo Finansów postanowiło istotnie ograniczyć kompatybilność platformy e-Deklaracje z poszczególnymi systemami operacyjnymi.

Przypomnijmy, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i tzw. ustawą antykryzysową, termin złożenia rocznych zeznań podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz zapłaty podatku z tytułu przychodów wykazanych w tych deklaracjach został przesunięty na 31 maja. Należy się więc spodziewać, że wiele osób usiądzie do tego dopiero teraz. Może ich czekać zaskoczenie.

To dlatego, że aplikacja e-Deklaracje Desktop nie zadziała już w systemach Linux, macOS, a także Windows XP lub Vista. A dlaczego nie zadziała? Cóż, sprawa jest złożona.

Walcząc z Adobe Air i Flash

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, resort intencjonalnie usunął wsparcie dla starszych wydań Windowsa, które nie są już wspierane przez Microsoft, a co za tym idzie mogą posiadać rozmaite luki bezpieczeństwa. I z tym trudno dyskutować. Inaczej przedstawiają się sprawy Linuxa oraz macOS, gdzie winę zrzucono na rozwiązania firm trzecich. Chodzi kolejno o porzucenie wsparcia dla wymaganych przez e-Deklaracje środowiska wykonawczego Adobe Air i Flash, a także wycięcie Netscape Plug-In API (NPAPI) z przeglądarki Safari 12 i nowszych.

Przekładając na bardziej obrazowy język, Ministerstwo Finansów tłumaczy, że z powyższych systemów usunięto technologie i biblioteki wymagane przez e-Deklaracje, a samo zdecydowało się zostawić oprogramowanie w takim stanie, jak było. Ot, bez przejścia na jakiś współczesny, wieloplatformowy standard pokroju Progressive Web Apps (PWA) tak, by posadzić całą logikę po stronie serwera i zapewnić sobie i obywatelowi spokój.

Twój e-PIT? Niezupełnie i nie zawsze

Ktoś teraz powie, że to przecież niewielki problem, gdyż istnieje jeszcze możliwość rozliczenia wprost przez portal podatkowy Twój e-PIT, gdzie dokumenty podstawiane są automatycznie. Otóż niezupełnie i nie zawsze – bo automatycznie mogą zostać rozliczone osoby fizyczne, ale już nie przedsiębiorcy. Poza tym przez lata wiele osób po prostu zdążyło przyzwyczaić się do e-Deklaracji, a sam Twój e-PIT do ewentualnych korekt i tak wymaga feralnej dla Maca wtyczki. Zresztą, to samo tyczy się wszystkich interaktywnych formularzy na stronie MF.

Jakieś rozwiązanie? Społeczność Maca radzi sobie poprzez instalację jednej ze starszych wersji aplikacji Adobe Reader DC i to ponoć działa. Na Linuksie jakaś metoda z zakresu protetyki również się znajdzie. Zawsze pozostaje też maszyna wirtualna lub po prostu kolega z Win 7/8/10. Trudno jednak nie ulec wrażeniu, że jest to gimnastyka, której można byłoby uniknąć.