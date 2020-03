e-commerce w dobie kryzysu i epidemii

Do napisania tego tekstu skłonili mnie... klienci - a raczej prawdziwy boom klientów. Poza byciem sobie hobbystycznie i irytująco (dla niektórych) akwarystą, miłośnikiem motoryzacji i brand-marketing managerem... zajmuję się (a raczej ja i moja firma) szeroko pojętym "handlem internetowym" jak się to ładnie nazywa. Obalę przy okazji kilka mitów i błędnych założeń.

Sklep internetowy - to nie tylko dojna krowa z nieograniczonym zapasem mleka.

Praktycznie nie ma obecnie ani jednego dnia, żebym nie był zawalany pytaniami o szybkie zrobienie sklepu internetowego i ratowanie biznesu "bo w internecie teraz się wszystko sprzedaje".

No więc tak... przespaliście ten moment - można to nadgonić, ale nie będzie to ani tanie ani tak szybkie jak się co poniektórym wydaje.

Co to właściwie jest sklep internetowy? Otóż... to taki sklep.. wirtualny, jak każdy inny sklep - nawet i ten stacjonarny. Dodam jeszcze tylko, że e-commerce, to "żywy" organizm nieustannie dostosowujący się do panujących warunków - technicznych, gospodarczych, handlowych, walutowych, pracy i kosztów wielu podmiotów zależnych.

Musi spełniać kilka założeń:

- ma być ładny - choć nie każdemu musi przypaść do gustu

- ma być sensownie poukładany - skategoryzowane produkty to klucz do sukcesu

- ma być dobrze zaopatrzony - ludzie chcą robić zakupy w jednym sklepie a nie czekać na 15 paczek od różnych kurierów i do różnych paczkomatów, żabek itp.

- ma być prosty i intuicyjny - do tego stopnia, że powinny poradzić sobie z nim osoby młodsze, starsze i będące na bieżąco z "internatem"

- produkty muszą być świetnie opisane i do tego powinny posiadać dobre zdjęcia, wskazane jest używanie Google keywords przy tworzeniu opisów

- im większy wybór - tym lepiej - dogodne formy płatności (karta, przelew, wszelkie pay-e, ostatnio coraz popularniejszy revolut itp., płatność przy odbiorze), podobnie sprawa ma się ze sposobami dostawy i szybkością dostawy (kurierzy, poczta, paczkomaty)

Ale po co? Dlaczego? Ano dlatego, że potencjalny kupujący będzie szukał danego produktu - im łatwiej go znajdzie, tym szybciej wrzuci go do koszyka, im "sztuczna inteligencja" albo raczej algorytmy podpowiedzą mu co jeszcze może kupić do wrzuconego do koszyka produktu (np. do lutownicy - cynę i odsysacz - niezbędne), tym przyjemniej będzie się robić zakupy (a wartość koszyka rośnie). Idąc dalej - ładne zdjęcia i dobrze opisany produkt - nie będą wzbudzać wątpliwości u kupującego. Podpowiedź - zamów jeszcze za 0,7 PLN i dostawa będzie gratis - też pomaga. Wygodny sposób płatności - również. Niektórzy boją się płacić online (głównie osoby starsze, dla których zakupy w internecie to nowość i zmusiła ich do tego sytuacja), niektórzy chcą jak najszybciej dostać towar i chcą, żeby płatność była zaksięgowana błyskawicznie... niektórzy chcą kuriera DPD bo tego ******** (tu wstawcie co lubicie) z firmy ********* (tu wstawcie nazwę firmy ktorej nie lubicie) nie lubią. Po prostu jak to w życiu.

Sklep - jest, co dalej? Procedury, obsługa, reagowanie na nietypowe sytuacje.

Dlaczego w jednym sklepie osiedlowym przyjemnie robi wam się zakupy a inny omijacie?

Na przykładzie nielubianego do granic możliwości przez ludzi osiedlowego, który to zalicza padakę za padaką (sieciówka) - aczkolwiek nie wymienię nazwy:

- bo sprzedawca to burak a właściciel jeszcze większy

- bo sprzedaje przeterminowane a kiełbasę szoruje gąbką (to niestety prawda ;p)

- bo ciągle karta nie działa

- bo drogo i trzeba się kłócić z każdą reklamacją

- bo się burzy, że ktoś psa przywiązuje przy wejściu jak robi zakupy

....i takich "bo" można wymienić jeszcze dużo.

Kluczowa tutaj jest (zakładając, że mamy poukładany sklep) obsługa - wiem, że niektórzy klienci przechodzą samych siebie, wiem, że potrafią denerwować, wydziwiać i są przy tym bezczelni, chamscy, kłamią i wyłudzają. Czy jednak warto się z takimi kopać? Odpowiem - nie. Chyba, że jakiś robi to nagminnie - wtedy należy zablokować mu konto. Ewentualnie olać.

W większości przypadków jednak - pamiętajmy, że klient jest na wagę złota. Sprawna i szybka obsługa robi swoje. Pójście na rękę klientowi w przypadku zwrotu - również. Przede wszystkim - nie należy kłamać - ani w opisie, ani podczas obsługi. To można w większości przypadków zweryfikować. Poza tym - grzeczność i grzeczność i jeszcze raz grzeczność - ludzie są różni, mają różne problemy, niektórzy po raz pierwszy korzystają ze sklepu (Twojego lub w ogóle), jeszcze inni są regularnymi klientami, których spotkało coś niemiłego (paczka doszła za późno / uszkodzona / zamówienie źle spakowane przez magazyn itp.) - tu pomoże tylko wyrozumiałość i jeszcze raz grzeczność.

Zadowolony klient nie tylko zrobi zakupy ponownie, ale również poleci sklep innym. Niezadowolony i "nieusatysfakcjonowany" (tu dygresja - znerwicowanych frustratów i egoistów myślących, że są pępkiem świata, do tego kłamczuchów - nie brakuje) będzie siał czarny PR. W skrajnych przypadkach dopiero postępowanie sądowe potrafi pohamować takiego człowieka. Dlatego też - jeszcze raz powtarzam - lepiej jednak sobie odpuścić kopanie się z koniem.

Co dalej? Mamy sprawną obsługę, mamy też super sklep... a się nie sprzedaje. I tu zaczynają się schody.

Sklep musi być widoczny - bez wydatków nie da się go wypromować, nie tych wydatków (przynajmniej ani ja ani firma) nie chowamy do swoich kieszeni, to one idą na kampanie adwordsowe, reklamy w Googlach, na FB i w wielu wielu innych. Co najwyżej możemy skasować za ich zaprojektowanie, obsługę i badanie efektywności. Główny koszt (90%) generują jednak "kliki".

Nie obejdzie się też bez promocji, wyprzedaży (choćby ze względu na to, że miejsce magazynowe też kosztuje - i nie jest tanie).

Nie obejdzie się również bez programów lojalnościowych.

Nie możemy zapomnieć o newsletterze.

Nie obejdzie się bez podzielenia klientów na sektor B2B i B2C - na klientów firmowych, hurtowych i indywidualnych - dla nich musimy przypisać odpowiednie warunki handlowe, rabaty, programy lojalnościowe, bonusy retro itp. itd.

Czasami dla wybranych klientów z sektora B2B - musimy stworzyć specjalne gazetki interaktywne (promocyjne).

Musimy pamiętać o giftach dla największych klientów (B2B i B2C) - czy to w postaci rzeczowej czy też rabatów i voucherów.

Musimy też pamiętać - przede wszystkim - że żadna kampania nie przyniesie efektu jeśli powyższe (sklep, jego jakość, obsługa, dostawa itp.) nie będą działały conajmniej poprawnie.

Co jeszcze mogę zrobić, żeby zwiększyć wolumen sprzedaży i żeby koszty prowadzenia e-commerce procentowo stanowiły mniejszą część inwestycji?

Odpowiedź jest brutalna - zainwestować.

Po pierwsze podłączyć sklep do Allegro - i obsługiwać również tą platformę. Po drugie - do innych e-sklepów (znanych i rozpoznawalnych - pozwolę sobie nie wymieniać z nazwy). Uruchomić dropshipping (dostaw bezpośrednio od punktu zaopatrzenia - od producenta / dostawcy / dystrybutora) - oczywiście rozliczając się za każdą wysłaną paczkę (pokrywając koszty).

Po drugie zintensyfikować i zweryfikować poprawność kampanii - lub po prostu zlecić je komuś kto się na tym zna a nie synowi teścia szwagra bo on w internatach umi.

Po trzecie - jeśli nie radzimy sobie z obsługą e-commerce - nie mamy odpowiednich zasobów ludzkich, przeszkolonych ludzi wiedzących co robią, znających się zarówno na obsłudze technicznej od strony informatycznej jak i bieżącej (obsługa sprzedaży) - lepiej zlecić to komuś, kto robi to sprawnie, szybko i bez bólu. Paradoksalnie będzie to miało lepszy efekt i będzie działać szybko. Outsourcingu nie należy się bać, należy go starannie wybrać.

A jaka platforma jest najlepsza?

No i następne schody - jeśli chcemy strzelać armatą do komara - spoko, można, ale po co? Platforma sprzedażowa powinna być dobrana do wielkości (z uwzględnieniem rozwoju) i możliwości technicznych oraz finansowych, powinna również uwzględniać "kopalnię danych" - z których to robi się analizy, premiuje pracowników, bada czas życia produktu, wystawia się faktury, sprawdza stany magazynowe itp. itd.

Nie ma więc gotowej odpowiedzi. Dla jednych będzie idealne magento, dla innych woo commerce a dla jeszcze innych presta. Jeszcze inni sięgną po gotowe rozwiązania oferowane przez firmy hostingowe (swego czasu taka nazwa wystrzeliła z e-commerce... a potem wycofali się z tego rakiem zostawiając klientów na lodzie). Odpowiedzcie sobie więc sami czy warto z takich rozwiązań korzystać. Osobiście - z moich doświadczeń - absolutnie nie, bo własna platforma, to własna platforma, nawet oparta o otwarte źródła - zawsze może być dostosowana indywidualnie do potrzeb, często też o wiele niższym kosztem. Np. głupia (z pozoru) synchronizacja z programem sprzedażowym w małej firmie (np. subiekt).

Hosting - to czego potrzebujemy.

Niestety ten internet nie stoi w powietrzu i coś musimy posiadać - nie tylko maila na ***** portalu - który wygląda mało profesjonalnie i jest zasypywany spamem.

Osobiście polecam klientom albo hosting zewnętrzny (czy to nazwa, czy home, czy dhost czy ovh - do wyboru do koloru). Drugie rozwiązanie (to raczej dla większych klientów) moje własne serwery dysponujące trochę większą mocą. Trzecie rozwiązanie - dla dużych firm - własny serwer.

W 99% przypadków kończy się na hostingu jedne z wymienionych firm. Do tego dochodzi domena, maile, filtry antyspamowe, jakieś zabezpieczenia (pamiętajmy o tym, że przetwarzamy dane osobowe, że bazę musimy zgłosić, że sklep musi mieć jasny i czytelny, zgodny z prawem regulamin! - najlepiej zweryfikowany przez prawników!). To nie zabawa i to nie żarty - tego też nie zrobi syn szwagra teścia na kolanie. Pamiętajmy o tym, że przestój sklepu = strata. Pamiętajmy, że za tym wszystkim idzie odpowiedzialność i uczciwość.

Panie a ile ja na tym internacie zarobię?





To zależy od Ciebie i od inwestycji jakie poniesiesz, które zaprocentują z czasem (z czasem od 3-6 miesięcy).

Tu tylko przykład sklepu (jednego z wielu)- który leżał i kwiczał, był workiem bez dna. Zajęliśmy się nim od czerwca (odkąd sklep zaliczył padakę) - zaczęliśmy przygotowywać do działania i sprzedaży, poprawiać opisy, zdjęcia, procedury, tworzyć kampanie, programy lojalnościowe itp. idę.

Jaki to przyniosło efekt i jaki przynosi nadal?

Być może też dlatego, że koszty obsługi stałej nie są duże... a żyjemy z % od wolumenu sprzedaży ;) Powiecie - sprytna reklama, ale co się stało za czasów "wirusa?

Ano to....

Widać jakieś zachwianie... ale chwilowe, spowodowane raczej brakami w dostępności niektórych towarów pochodzących z kraju "dearfriendów" - gdzie wtedy "korona" u nich miała się jak najlepiej - o zgrozo - to około 50% towaru, jakieś 30% z Włoch... i masz babo placek... reszta to produkcja krajowa :D No nóż, siekiera, widelec i glebogryzarka w plecy - ale biznes się jakoś broni. Dlaczego? Bo kampanie są zaprojektowane tak, żeby sprzedawać i promować to co JEST na magazynie a nie to czego brakuje (co oczywiście sprzedają handlowcy mobilni, bo siłą rzeczy to co się sprzedawało samo - sprzedaje się najlepiej).

No fajno... a teraz strzał z grubej rury - porównanie tego samego okresu w 2019 i w 2020 (podczas kryzysu i korony).

2019:

Analogiczny okres 2020:

Koszty obsługi: 30 tys netto (10.000 netto / miesiąc), zwiększenie obrotów rok do roku - blisko 100 tys, bilans końcowy? 65 tys PLN na plusie - w tym samym okresie, w dużo trudniejszych warunkach. Dodatkowo teraz planujemy jeszcze połączenie tego sklepu ze sklepami "retail" bo branża padakę i kryzys przechodzi - a to jest dla nich i dla nas dobre rozwiązanie. Dodatkowo docelowo chcemy wybrany asortyment wrzucić też na regały sklepowe do wybranych sieci handlowych.

Pominę tutaj marże produktowe (powiem tylko, że nie są małe i nie zostały zmniejszone, tylko zwiększone).

Aha... ten radosny "PIK" na wykresie - to akurat maski BHP które klient miał na stanie... nie będę komentował. Powiem tylko, że pik wynika z tego, że rzucili się jak szczerbaty na suchary - bo nie podnosiliśmy cen masek ani nie sprzedawaliśmy ich jako cudowny środek zapobiegający zarażeniu. Zeszły w ciągu chyba 2 dni.

No i to by było tyle na temat e-commerce, moich wypocin i outsourcingu. Ja się nie znam ;) tak jak i na akwarium ;> ale na brak pracy i kryzys nie narzekam ;)

Ciekawostka: kiedy pisałem ten tekst - sklep sprzedał towaru za kilka tys PLN (blisko 4)

Żeby stało się zadość - czy jestem ekspertem? nie, jestem w tym tylko dobry, moja grupa docelowa to małe i średnie firmy, czasami zajmujemy się też mikro. Wiem - są więksi, są lepiej zorganizowani, są też tacy, których obroty idą w miliony albo dziesiątki milionów - dla mnie to nie ta skala, trzymam się z daleka od korporacji, bo wystarczająco dużo nerwów sobie z nimi popsułem. Wolę mniejszy dobrze funkcjonujący biznes.