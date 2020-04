e-commerce w dobie kwarantanny 2.0 - Polacy zmienili swoje nawyki. Bardzo.

Ostatnimi czasy moje nawet najbardziej optymistyczne prognozy legły w gruzach. Zakładałem, że sklep z jedną tylko marką, który miesięcznie generuje obrót na poziomie ok. 75 tys pln - dobije do 100 tysięcy a zamówienia z 300 wskoczą na mniej więcej 400. Myliłem się. Bardzo! To pokazuje poniższa grafika...

W tej chwili (gdzie ostatni dzień sprzedaży nadal trwa) prognozy są na poziomie 125 tysięcy a zamówienia przekraczają 500.

1) Chcąc nie chcąc po dość dogłębnej analizie - osoby które były tradycjonalistami, zmuszone do pozostania w domu "odkryły" zakupy przez internet.

2) Ci ludzie szybko się do tego przyzwyczaili - ponawiają swoje zakupy tam, gdzie dokonali tego z satysfakcją a paczka przyszła szybko.

3) Ci sami ludzie poszukują kolejnych "dostawców" dóbr wszelakich w internecie (tu o dziwo prymu wcale nie wiedzie allegro).

Krótko mówiąc - nie do końca interesuje ich najniższa na świecie cena - raczej w pierwszej kolejności łatwość obsługi sklepu, dogoni formy płatności i obsługa ich zamówień przez "żywych ludzi", załatwianie spraw reklamacyjnych, zwrotów, wymian, jakości materiałów na stronie sklepu, opisów rozwiewających wątpliwości itp.: Więcej o tym pisałem tutaj: https://www.dobreprogramy.pl/ecommerce-w-dobie-kryzysu-i-epidemii,Blog...

Doszedłem bardzo szybko do wniosku, że Ci ludzie często są na etapie podobnym jak młodsi kilka lat temu - kiedy to zakupy internetowe zaczynały rosnąć a rynek zmieniał się dynamicznie i dostosowywał do potrzeb.

Ostatnie dwa miesiące w statystykach pokazały coś, czego się szczerze mówiąc nie spodziewałem aż w takim stopniu. Postaram się więc po krótce pokazać wam jak sprawnie zarządzany sklep może zarabiać i dlaczego musiałem zmienić ofertę firmy pod naporem stałych klientów. Przy tym omówię jeszcze kwestie synchronizacji sklepu z innymi platformami i programami dla opornych.

Zacznę od prozaicznego wręcz porównania sprzedaży rok do roku - kiedy sklepem internetowym klienta zajmował się ktoś inny. Wyniki wyglądały tak:

Po bardzo gruntownych zmianach i szeregu automatyzacji - wyniki wyglądają tak:

W tym przypadku łączne koszty obsługi i kampanii - nie przekraczały 12 tys pln netto / miesięcznie i były uzależnione od obrotu. Sama podstawa to około 4 tys pln netto + budżet na kampanię (w tym przypadku około 1-2 tys pln netto miesięcznie).

Kampanie obejmowały promowanie produktów i/lub sklepów 3 kanałami - Google Ads., Facebook Ads., Allegro Ads. - to tyle, żadnej innej magii.

Dziękuję wam za zasypanie mnie mailami i/lub wiadomościami po poprzednim wpisie i z góry przepraszam tych, którym po prostu musiałem odmówić przyjęcia zleceń z racji braku mocy przerobowych przez to co się wyprawia na chwilę obecną. Krótko mówiąc musieliśmy poszerzyć zespół o 2 osoby. Wspominałem też, że musiałem dokonać zmian w ofercie - tak, musiałem wprowadzić usługi pakietowe. Całkowicie podobnie do tego, co też robią operatorzy telefonii komórkowej, a mianowicie: sama obsługa, sklep + obsługa, sklep + obsługa + marketing elektroniczny, sklep + obsługa + marketing elektroniczny + marketing tradycyjny. Nie prowadziłem i nie mam zamiaru prowadzić wszelkiego rodzaju synchronizacji i nie będę się w to bawił - bo na ogół (tu nie urażając nikogo - niewiedza klientów powoduje więcej problemów niż jest to warte).

Jeśli zastanawiacie się w jaki sposób zsynchronizować swój sklep np. z allegro albo subiektem, to już podpowiadam. Jest takie coś jak Baselinker - sprawdzone, działa, nie robi dziury w portfelu. Dla jednego sklepu zależnie od wariantu - koszty wahają się pomiędzy 40-150 pln miesięcznie. Zależne jest to od ilości asortymentu i ilości zamówień. Platforma jest po polsku, jest pomoc techniczna, w wiele niuansów po prostu nie trzeba się wgryzać. Obecnie usługę można testować przez 14 dni bez zobowiązań z tego co pamiętam.

Dlaczego odradzam gotowe wtyczki do danej platformy? Z bardzo prostego powodu - sama synchronizacja porządna (ale i tak oferująca dużo mniejszą funkcjonalność) np. Wordpress i WooCommerce z allegro - to średnio 500 pln netto. Niby jednorazowo, ale... do tego coś tam do faktur, do tego coś tam do wysyłek (na ogół rozbite na operatorów), do tego coś tam do płatności, coś tam do księgowości... i nagle kwota za te wtyczki zaczyna oscylować w okolicach 3-4 tysięcy złotych netto - kontra średnio 2-3 lata świętego spokoju i pracy na platformie która umożliwia to wszystko. Wybieracie sami. Ja polecam baselinkera (i szczerze mówiąc nikt mi za to nie płaci ani nie jest to reklama). Daję wam po prostu na tacy gotowe rozwiązanie, które pozwoli wam uniknąć kosztów i tych problemów, które miałem ja w przypadku wielu klientów.

Co bardzo ważne dla niektórych - baselinker wspiera większość popularnych (również online'owych) systemów do fakturowania, wysyłek czy zarządzania magazynem. Wszystkie (w, i, e)Firmy i Faktury, wspiera też większość darmowych i płatnych platform sprzedażowych (Woo, Presta, Shopper itp. itd.) oraz programów księgowych i magazynowych (nieśmiertelny Subiekt np.).

To rozwiązanie z którego korzystam - w moim odczuciu pozwala mi zaoszczędzić masę problemów, czasu i również pieniędzy (bo znowu u kogoś jakaś wtyczka nie działa bo coś tam zmienił a programista zgrzyta zębami na samą myśl co tym razem).

Dodatkowo - uwaga ode mnie na podstawie doświadczenia - im mniej kroków do pokonania ma klient robiąc zakupy, tym lepiej. Krótko mówiąc ścieżka prowadząca od wyboru produktu (tu kłania się odpowiednie skategoryzowanie, menu, podpowiedzi, polecane produkty, sprzedaż wiązana, odpowiednie zdjęcia, opisy i warianty), poprzez płatności (im do wyboru jest ich więcej, tym lepiej - nie mniej jednak najczęściej wykorzystywane to PayU/Pal, Przelewy24, Płatność kartą i przelewy tradycyjne + wiele osób starszych korzysta z płatności przy odbiorze), a na sposobie dostawy kończąc (chcąc nie chcąc - kompost... znaczy ten inpost :D paczkomaty i kurierzy, w drugiej kolejności poczta polska - o zgrozo... działają podejrzanie sprawnie - chyba taki test przed wyborami no i kurierzy - DHL, DPD, GLS - najczęściej wybierani).

Im więcej komplikacji po drodze, niejasnych zapisów, zbyt duża mnogość wariantów, konieczność wczytywania się w uwagi i teksty - tym więcej osób REZYGNUJE z zakupów które już miały w koszyku - i wywaliły je przy kroku wyboru sposobu płatności albo dostawy.

Bardzo ważna jest też pomoc online / telefoniczna. Miły głos w słuchawce, osoby kompetentnej, która potrafi poprowadzić krok po kroku osobę robiącą np. zakupy po raz pierwszy w sklepie internetowym (tak, są takie, jest ich sporo!) potrafią zdziałać cuda - podobnie jak osoby potrafiące "uspokoić" klienta i wytłumaczyć mu np., że sklep zrobić co w jego mocy, żeby paczka wyszła w terminie - ale niestety z powodu olbrzymiego nawału pracy kurierzy nie zawsze dostarczają przesyłki na czas i na przyszłość proponuje wybrać firmę XXX bo z nią jest mniej problemów i dostarcza przesyłki na czas.

A czasami po prostu trzeba iść do ekspresu po kawę i dać się komuś wykrzyczeć, bo kwarantanna domowa działa na psychikę... nas wszystkich. Nie działa jednak pozytywnie.

Weźcie też proszę pod uwagę, że pracownik obsługujący "helpdesk" telefoniczny często po całym dniu i 15 frustratach przy 35 normalnych - też jest nerwowo wypompowany i często nasłucha się bardzo niemiłych rzeczy z ust klientów, którzy nawet nie mają pojęcia, że to oni sami są winni takiemu a nie innemu stanowi rzeczy. A jak się do tego przyznają... to już w ogóle sukces :D Na ogół kiedy to do nich dochodzi - rozłączają się z ****wami ;)

Jeśli chcecie spróbować własnych sił w e-commerce, to mogę wam polecić (dla początkujących):

- podstawowy hosting - najlepiej w jednej z wiodących firm

- platformę Wordpress + WooCommerce - najłatwiejsza w obsłudze dla początkujących

- baselinkera do synchronizacji

Unikajcie bardzo rozbudowanych platform i nie startujcie z rakietą dalekiego zasięgu do muchy na ścianie... to się dobrze nie skończy i pochłonie masę pieniędzy - krótko mówiąc - dobierajcie rozwiązania do potrzeb i możliwości.

Co do ostatniego punktu - idealnym przykładem jest dla mnie klient, który wpompował w sklep internetowy około 300 tys pln i ciągle coś nie działa a obsługa wybranej przez niego platformy sprzedażowej... jest bardzo droga - bo nietypowa. No ale platforma nadaje się dla firmy, która ma w obrocie 150-200 tysięcy indeksów... a nie 200 indeksów. Obecnie klient zastanawia się nad tym czy zarzucić ten projekt i przejść na dużo tańsze rozwiązania czy dalej pompować w niego kasę (napisanie jednego modułu kosztuje mniej więcej tyle co obsługa przez 3 miesiące sklepu w mojej firmie). Owszem - klient dobrał zacne narzędzie, profesjonalne. Bo tak mu ktoś podpowiedział, że to fajne jest. Niestety... ma się to do rzeczywistości mniej więcej tak jak zakup Dodge RAM z potężnym Hemi pod maską i dodatkową zabudową po to, żeby samemu dojeżdżać do pracy 6 km od domu a na pace wozić torebkę ze śniadaniem. Można? Można... ale po co.

Jeśli nie macie czasu, wasza firma zajmuje się produkcją, sprzedażą kanałami tradycyjnymi i nie macie pojęcia o e-commerce - zawsze możecie to zlecić na zewnątrz (i niekoniecznie mi, takich firm jak moja jest na rynku bardzo dużo). Nie chcę nikogo faworyzować, nie chcę nikogo krytykować. Osoby które zwróciły się do mnie z pytaniem o obsługę e-commerce - często odsyłałem do zaprzyjaźnionej konkurencji lub firm z którymi współpracuję - po to, żeby nie zostały na lodzie, bo nie byłem w stanie przyjąć więcej zleceń. Takie rzeczy jednak mogę robić w korespondencji prywatnej / firmowej, i skierować w odpowiednie miejsce znając mniej więcej potrzeby klienta i jego oczekiwania.

A na koniec proszę - bez g*wnoburzy w komentarzach, bez obrażania, bez zbędnych uwag i prowokacji. Ja wiem, że niektórzy za dużo czasu mają i tylko czekają... ale takie komentarze będę usuwał.