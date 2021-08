"Edison" trafił w ręce policjantów. Mężczyzna jest podejrzany o przejęcie danych klientów Taurona

O wycieku danych klientów firmy Tauron informowaliśmy na początku sierpnia. Firma wydała wówczas oświadczenie, w którym zaznaczyła, że doszło możliwości przejęcia nagrań rozmów klientów z konsultantami. Ich pozyskanie wiązało się z ryzykiem uzyskania dostępu do imion i nazwisk, dat urodzenia, numerów telefonu, a w niektórych przypadkach nawet numerów PESEL klientów. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj .

Przejęcie danych nie było jedynym działaniem wymierzonym w ogólnopolską firmę energetyczną. Sprawca postanowił szantażować przedstawicieli firmy. "Twierdził, że uzyskał dostęp do zapisu nagrań rozmów z klientami, prowadzonych przez pracowników firm podwykonwaczych, po czym groził ujawnieniem danych personalno – adresowych klientów i zażądał 10 tys. złotych", jak można przeczytać w komunikacie Policji .

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie rozpoczęli dochodzenie w sprawie art. 191 KK. Policjanci namierzyli szantażystę. W dniu 5 sierpnia br. doszło do zatrzymania w miejscu jego zamieszkania. Podejrzany to 37-letni mieszkaniec Wielkopolski.

"W mieszkaniu szantażysty przeprowadzono przeszukanie i zabezpieczono urządzenia informatyczne oraz elektroniczne nośniki pamięci, które będą teraz badane przez policjantów i biegłego, m.in. pod kątem sprawdzenia, do jakich danych miał dostęp oraz czy dane, w posiadanie których wszedł, nie zostały rozpowszechnione. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Krakowa. W piątek 37-latek z Wielkopolski zostanie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie zostanie przesłuchany i zostaną mu postawione zarzuty" – jak można przeczytać na stronie Policji.