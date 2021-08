Ekrany MacBooków M1 są bardzo delikatne. Ich właściciele narzekają na pękanie sprzętu

Próba zabrania sprzętu do serwisu Apple zawsze kończyła się negowaniem reklamacji ze strony obsługi. Pracownicy starają się tłumaczyć użytkownikom, że ci musieli na czymś zamknąć ekran laptopa, przez co doszło do jego uszkodzenia. Dalsze próby wyjaśnień kończyły się odpowiedziami, że właściciel MacBooka musiał go popchnąć lub źle trzymać.