Ekspert wskazał największe zagrożenia 2022 roku. Nie tylko deepfake

Swoje analizy badacze oparli na bieżących danych przy uwzględnieniu zachodzących w świecie zmian. W ten sposób możliwe było wysunięcie konkretnych przewidywania co do krajobrazu zagrożeń w nadchodzącym roku.

Badacze przewidują, że łańcuchy dostaw, portfele kryptowalutowe oraz tzw. deep fake staną się głównymi celami cyberprzestępców. W przyszłym roku, jak informuje Check Point Resaerch, hakerzy będą starali się wykorzystać motyw pandemii COVID-19 do wyłudzenia wrażliwych danych czy pieniędzy. Sporą popularnością będą cieszyć się także ataki ransomware czy na portfele kryptowalut.

To jednak nie wszystko, co przyniesie kolejnych rok. Ataki na łańcuchy dostaw to rozwijający się w tym roku trend w cyberprzestępczości. W 2022 roku ma być jednym z głównych zagrożeń zdaniem ekspertów z Check Point Research. Tego typu ataki mają stać się na tyle powszechne, że konieczne może być wprowadzanie nowych przepisów mających na celu ich przeciwdziałaniu.