emSzmal 3 to kolejna odsłona dobrze znanej aplikacji do zarządzania finansami, umożliwiającej przechowywanie informacji o operacjach finansowych, a także importowanie wyciągów bezpośrednio z serwisów internetowych wybranych banków.

W tej edycji programu możemy definiować dowolną ilość rachunków z różnych banków jednocześnie, a także dodawać rachunki niepowiązane z żadnym konkretnym bankiem. Wszystkie rachunki można dowolnie grupować, a zgromadzone na nich środki finansowe widoczne są w postaci podsumowań dla każdej z grup osobno. Funkcja automatycznego sprawdzania salda na rachunkach dba o aktualność prezentowanych informacji, bez dodatkowej ingerencji ze strony użytkownika. Informuje ona nas także o zmianach na rachunku za pomocą wiadomości e-mail lub innej wybranej przez użytkownika notyfikacji. Na rachunkach możemy samodzielnie dodawać/edytować i usuwać operacje, również w tym przypadku program samodzielnie zatroszczy się o aktualizację sald na rachunkach.

Podstawowa funkcjonalność programu, czyli zautomatyzowane pobieranie wyciągów bankowych została rozszerzona o możliwość ręcznego importowania wyciągów z plików CSV/XML. Rozbudowany został również mechanizm filtra operacji z możliwością definicji własnych kryteriów wyszukiwania. Pozwalający w bardzo prosty sposób przeszukiwać wyciągi po takich parametrach jak nazwa kontrahenta, nr rachunku, tytuł płatności czy kwota transakcji. Program pozwala na zdalną/wielostanowiskową pracę, w której każdy z użytkowników programu może otrzymać nie tylko różne uprawnienia, ale także posiadać dostęp jedynie do wybranych przez administratora rachunków. Co więcej, możemy także ograniczyć prezentowane użytkownikom dane jedynie do tych operacji, które spełniają zdefiniowane kryteria.

Z pozostałych funkcji programu warto wspomnieć o możliwości przypisywania własnych notatek, grup oraz statusów do operacji, eksporcie operacji bankowych do plików w formacie CSV/XML oraz HTML, opcji wydruku pojedynczych lub całych zestawień operacji, a także archiwizacji wyciągów (pozostaną one dostępne w programie także po zamknięciu konta). emSzmal stanowi doskonałą pomoc w obsłudze zamówień ze sklepu lub aukcji internetowych. Zwłaszcza ze względu na obsługę płatności PayU (Allegro.pl), PayPal, DotPay, TPay, Przelewy24 oraz szeregu pluginów umożliwiających automatyczne księgowanie przelewów w sklepach internetowych na platformach: Click Shop Premium, Shoper, PrestaShop, Magento, RedCart, IAI-Shop, AtomStore, SoteSHOP 7, Sky-Shop, a także w aplikacjach Sello, Baselinker i EasyUploader.

Aplikacja umożliwia również bezpośredni eksport wyciągów do programów: Symfonia Finanse i Księgowość, Rewizor nexo, Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Subiekt GT, ERP Optima oraz WF-FaKir oraz serwisów inFakt.pl, wFirma.pl i Fakturownia.pl.

Uwaga!