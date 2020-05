P​obierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Ezvid to bezpłatny program do edycji wideo i tworzenia pokazu slajdów na komputerze. Aplikacja stanowi doskonałą alternatywę dla Windows Movie Maker, charakteryzując się prostotą w obsłudze oraz bogatą funkcjonalnością..

Ezvid to obecnie najprostszy i zarazem najszybszy edytor do tworzenia oraz modyfikowania różnych materiałów wideo. Według producenta oprogramowania możemy stworzyć dowolną prezentację, film lub pokaz slajdów w ciągu zaledwie 5 minut. W tym celu wystarczy dodać odpowiednie pliki wideo lub zdjęcia do programu i następnie nacisnąć przycisk, za pomocą którego automatycznie skompresujemy i prześlemy gotowy materiał do serwisu YouTube.

Podczas edycji filmu możemy podzielić go na różne części, wstawić odpowiedni tekst, a także nagrać własny dźwięk przy użyciu mikrofonu. Oprócz tego znajdziemy w nim też gotowe dźwięki i muzykę oraz odpowiednie pola, w których należy wpisać niezbędne dane do YouTube (nazwa filmu, opis, kategoria i słowa kluczowe).

Program ezvid to również doskonałe rozwiązanie dla graczy i innych użytkowników, którzy często nagrywają filmy z gier lub przechwytują wideo z ekranu pulpitu. W dodatku jest w pełni kompatybilny z aplikacjami typu Fraps, HyperCam i CamStudio oraz obsługuje następujące formaty plików: JPG, PNG, GIF, AVI, WMV czy MOV.

Uwaga!