05.06.2018 19:19 • Recenzja do wersji 4.73

Na początek istotne dane mojego komputera:

- Windows 7 Professional 64-bit

- monitor ASUS VN289



Program f.lux jest przeznaczony do sterowania jasnością obrazu wyświetlanego na monitorze komputera w zależności od pory dnia. O istnieniu tego programu dowiedziałem się zupełnie przypadkowo od jednego z użytkowników portalu db. Program ten okazał się bardzo przydatny dla mnie i to nie tylko z uwagi na trudności z zaśnięciem, związane z wielogodzinnym przesiadywaniem przed monitorem komputera, ale też w związku ze zbyt jaskrawym światłem, jakie mój monitor normalnie emituje; niestety, z uwagi na małe biurko nie zachowywałem zalecanej odległości oczu od monitora (70 cm) trzymając je w odległości o połowę mniejszej i niszcząc systematycznie i tak już słaby wzrok (-7,5d). Z pomocą przyszedł f.lux. Po instalacji (bardzo szybkiej), ustawieniu mojego położenia geograficznego (co nastąpiło automatycznie) i godziny rannej pobudki (domyślnie 7:30 co mi akurat pasuje) program zaprezentował swoje możliwości natychmiast ściemniając obraz monitora wieczorem i w nocy poprzez nadanie mu miłego dla oka, bladopomarańczowego, lekko matowego odcienia. Program daje też wiele możliwości własnych ustawień. I tak:



1) można go wyłączyć: na godzinę, do świtu, dla aplikacji w formie fullscreen, dla przeglądarki (w moim przypadku Firefox) i odtwarzacza muzycznego (w moim przypadku WMP), co jest istotne w przypadku oglądania filmów w nocy;

2) program oferuje duże możliwości ustawienia ostrości światła w zakładce „Change current color”. Jest tu 8 opcji: od Daylight (światło dzienne, 6500 K; najjaśniejsze) do Ember (żarzące się, 1200K; najciemniejsze)”. Niestety nie wiadomo, która z tych opcji jest ustawiona jako domyślna;

3) kolejny użyteczny bajer, zakładka: „Effects and extra Colors” – mamy tu 9 opcji, w tym Darkroom mode” (krwistoczerwona) i „Emerald City” (intensywna jasnozielona). Opcje można łączyć ze sobą. Ale uwaga: jeśli wybierzemy „Effects and extra Colors”, wówczas „Change current color” jest automatycznie wyłączany;

4) można też dostosować światło dzienne i nocne razem w zakładce „Adjust day and night colors together”.

A więc możliwości do eksperymentowania całkiem sporo.



Teraz trochę o wadach: program nie daje możliwości zapisania własnych ustawień, nie oferuje też (wbrew zapewnieniom jego twórcy) automatycznej aktualizacji; przydała by się jego polska wersja językowa. Te drobiazgi nie przekreślają jednak mojej wysokiej oceny tego programu, ponieważ już w ustawieniach domyślnych spisuje się on doskonale. Daję mu 5 gwiazdek (no tak dokładnie to 4,95 ale jak to zapisać w formie graficznej?). Program polecam gorąco wszystkim, a szczególnie posiadaczom słabego wzroku, jak ja.