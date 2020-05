Wkrótce zakupy w sklepach prosto z Facebooka – Zuckerberg bawi się w Amazona

Udostępnij:

Wkrótce Facebook i Instagram zyskają opcję dokonania zakupów bezpośrednio w aplikacji. To duża zmiana dla platform będących pod egidą Facebooka, która pcha firmę jeszcze bardziej w stronę tzw. e-commerce. Tak właśnie powstał Facebook Shops

Facebook Shops i Instagram Shop zaoferują zakupy bezpośrednio na własnych platformach

Pandemia mocno wywróciła ekonomię i nawet u nas doszło do takich sytuacji, że wielki elektromarket jakim jest MediaMarkt zaczął sprzedawać na Allegro. Wkrótce zakupy u takiego kalibru sprzedawców (i nie tylko) będziemy mogli zrobić prosto u nich - na ich stronach biznesowych na Facebooku oraz Instagramie. Usługa testowana jest obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych i w dalszej perspektywie będzie wprowadzona też na inne rynki, w tym Polskę.

Facebook Shop, fot. Facebook

Do tej pory na Facebooku oczywiście istniał tak zwany Marketplace, czyli tablica do wystawiania przedmiotów w sprzedaży lokalnej (niczym OLX). Ponadto sprzedawcy mogli tworzyć reklamy swoich produktów odsyłających na własne witryny. Facebook Shops to jednak coś o krok dalej.

Dzięki tej nowej funkcji kupujący będą mogli zakupić interesujący ich produkt danej marki w całości bez opuszczania aplikacji.

Jak to ma działać dla sprzedających i czym Facebook ich chce skusić? Stworzenie własnego Facebook Shopu ma być darmowe i sklepy mogą wystawiać tam na widok dowolny produkt.

Platforma ma pobierać drobne opłaty dla sklepów za każdą sprzedaż, ale Dany Levi, szef działu reklam na Facebooku podkreśla, że korzystanie z Facebook Shopów zwiększy możliwości reklamowania, a także będzie można te produkty umieszczać w Stories (relacjach).

Instagram Shop, fot. Facebook

Także Instagram doczeka się takiej funkcjonalności, już tego lata i będzie się zwała Instagram Shop. Pozwoli ona przeglądać produkty widoczne w zakładce Instagram Explore i dokonywać z tego poziomu zakupów.

Sprzedawcy będą mogli umieszczać linki do produktów w trakcie transmisji na żywo, a użytkownicy Instagrama będą mogli zintegrować swoje programy lojalnościowe poszczególnych sprzedawców na tej platformie.

Nie wiemy, kiedy dokładnie usługa ta trafi do Polski, ale mamy oficjalne potwierdzenie od rzecznika prasowego Facebooka, że Facebook Shops zagości w naszym kraju. Firma w tym momencie planuje globalne wdrażanie usługi stopniowo.

Facebook na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.