Facebook, Messenger i Instagram: awaria

To kolejne problemy serwisu w ciągu miesiąca. Na początku października niedostępność Facebooka spowodowała globalny problem, dotyczący nie tylko jego aktywnych użytkowników.

Wynikał on z faktu, że Facebook używany jest do logowania w wielu różnych, niezależnych usługach. Dlatego niedostępność jednego serwisu zadziałała jak reakcja łańcuchowa, ograniczając dostęp do kolejnych Jak informowaliśmy wówczas, problemy spowodowały gigantyczne straty, liczone w miliardach dolarów.