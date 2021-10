Awaria , w wyniku której przestały działać Messenger, Instagram , WhatsApp i wszelkie usługi, za które odpowiada Facebook, trwała przez około 6 godzin. Rozpoczęła się wczoraj około godziny 18 i trwała mniej więcej do północy, choć problemy z funkcjonowaniem serwisów i usług pojawiały się jeszcze nawet dziś w okolicach godziny 4 nad ranem. Mieliśmy więc do czynienia z jedną z największych awarii usług Facebooka w historii.

Nie podano jeszcze żadnych oficjalnych komunikatów na temat przyczyn awarii. Być może jest na to jeszcze za wcześnie, ale istnieje też możliwość, że firma nie będzie chciała podzielić się dokładnymi informacjami na jej temat.

Wiemy, że objęła ona bardzo szeroki zakres usług. Pojawiły się nawet informacje o tym, że pracownicy Facebooka nie mogli wejść do biur przez usterkę systemu kontroli dostępu.

Mark Zuckerberg opublikował krótkie oświadczenie na swoim koncie facebookowym. Napisał w nim, że Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger znów zaczęły działać. Twórca Facebooka przeprosił za zaistniałe problemy. "Wiem, jak bardzo polegacie na naszych usługach, by móc pozostawać w kontakcie z ludźmi, na których wam zależy".

Wciąż trwają spekulacje internautów na temat przyczyn usterki. Jedną z koncepcji był atak hakerski, jednak ta dość szybko upadła. Sam Facebook również daje do zrozumienia, że nie było tu mowy o ataku. Na firmowym blogu opublikowano informację mówiącą o tym, że nie ma dowodów, by w wyniku awarii utracono dane użytkowników. Jednocześnie firma podkreśla, że wciąż skupia się nad odkryciem prawdziwej przyczyny usterki.

Powodem awarii prawdopodobnie była błędna aktualizacja zewnętrznego protokołu trasowania BGP. Błąd leżał prawdopodobnie po stronie specjalistów od sieci Facebooka, którzy wprowadzali pewne zmiany w konfiguracji i przez pomyłkę doprowadzili do trwającej kilka godzin awarii .

Na oficjalnych kontach należących do Facebooka pojawiły się krótkie wpisy potwierdzające, że wszystkie usługi działają już prawidłowo.

W związku z tym, że prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z błędem ludzkim, nie należy obawiać się o trwałe problemy z korzystaniem z usług Facebooka. Może mieć to duże znaczenie dla tych osób, które wykorzystują Facebooka czy Instagrama w celach zawodowych. Wczorajsza awaria to odosobniony przypadek, który nie będzie występować regularnie.