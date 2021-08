Facebook oszalał. Ułatwia użytkownikom opuszczenie platformy

Niezależnie od tego, czy chcesz usunąć swoje konto na Facebooku, czy po prostu skopiować wszystkie swoje informacje, platforma właśnie ułatwiła ci ten proces, przebudowując swoje narzędzie do przesyłu informacji i wprowadzając w nim nowe funkcje.

"Ogłaszamy kilka aktualizacji naszego narzędzia Transfer Your Information (TYI), aby ułatwić naszym użytkownikom przenoszenie danych. Aby zapewnić ludziom wybór i kontrolę nad ich danymi, przez ostatnie kilka miesięcy przebudowaliśmy nasze narzędzie do przenoszenia danych od podstaw. Teraz łatwiej jest przenieść kopię swoich danych z Facebooka do innych usług" – poinformowano na oficjalnym blogu Facebooka.