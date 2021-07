Facebook podpowie, czy twój znajomy zmienia się w ekstremistę

Wybrana grupa osób korzystająca z Facebooka otrzymuje dwa typy komunikatów. W jednym z nich platforma pyta się ich, czy nie martwią się o to, czy ich znajomi się radykalizują. Inni otrzymują natomiast komunikat z powiadomieniem, że ich znajomy czytał ostatnio treści ekstremistyczne.

Ekstremistyczne treści, nawołujące do przemocy, czy aktów agresji często naruszają zasady Facebooka i są po czasie usuwane. Jednak zanim to się stanie, mogą one ruszyć w obieg i siać dezinformację. Facebook odnotowuje fakt, że użytkownik był narażony na takiego typu treści, jak również identyfikuje osoby wielokrotnie udostępniające radykalne treści.