Facebook ma swoją listę VIP-ów. Wolno im wszystko

Moderacja serwisu Facebook w standardowych przypadkach działa dwutorowo. Treści są moderowane przez algorytm lub trafiają do moderatorów, którzy sami muszą ocenić, czy dany post powinien zostać skasowany. W przypadku naruszenia zasad, poza samym usunięciem wpisu, może dojść do zablokowania lub usunięcia konta. Tak wygląda postępowanie w przypadku standardowych użytkowników.

Stanowi on poniekąd "białą listę" - osoby objęte programem XCheck mogą opublikować na Facebooku wszystko, co tylko chcą, a standardowe procedury moderacji nie są w stanie zablokować ich treści.

W przypadku standardowego użytkownika taki wpis zostałby usunięty momentalnie, a na konto prawdopodobnie nałożono by blokadę. Wpis Neymara był widoczny ponad dobę i w tym czasie zobaczyło go 56 milionów osób. Finalnie wpis skasowano, lecz konto piłkarza nie zostało zawieszone.

Program XCheck powstał, by zapobiegać niepotrzebnym problemom wizerunkowym. Facebook stworzył go w 2019, by specjalny zespół moderatorów mógł kontrolować poczynania polityków. Kiedy rozszerzono zakres jego działania, okazało się, że trudno jest analizować wszystkie wpisy. Z tekstu opublikowanego przez Wall Street Journal wynika, że obecnie sprawdza się jedynie 10 proc. wpisów, które trafiają do moderatorów XCheck.