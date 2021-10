Facebook zatrudni 10 tys. pracowników w UE. Gigant szykuje się do stworzenia metawersum

Firma oznajmiła we wpisie na blogu, że ci wysoko wykwalifikowani pracownicy pomogą zbudować "metaverse" futurystyczną koncepcję łączenia online, która wykorzystuje rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość. W metaverse ludzie mogą ze sobą grać, pracować i komunikować się w pełni wirtualnym środowisku.

"Jako że rozpoczynamy podróż w celu wprowadzenia metaverse do życia, zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowanych inżynierów jest jednym z najpilniejszych priorytetów Facebooka" – czytamy we wpisie na blogu Nicka Clegga, wiceprezesa ds. globalnych, oraz Javiera Olivana, wiceprezesa ds. produktów centralnych.

"Metaverse ma potencjał, aby pomóc odblokować dostęp do nowych możliwości twórczych, społecznych i gospodarczych. A Europejczycy będą go kształtować od samego początku" – napisano we wpisie.