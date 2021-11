Fałszywy czytnik PDF na Androida. Zainstaluje ci trojana bankowego

Zainfekowany program to PDF+, który w praktyce okazuje się być podkładką dla skryptu pobierającego trojana bankowego na smartfon , o czym informuje xatakandroid.com . Docelowo użytkownicy mogą stracić pieniądze z konta, bo z pomocą takiego oprogramowania atakujący są w stanie przejąć urządzenie i uzyskać dostęp do zawartości ekranu i danych - w tym SMS-ów potwierdzających operacje w bankowości.

Aplikacja PDF+ została pobrana ze Sklepu Play ponad 10 tys. razy i ma średnią ocenę 5 gwiazdek na podstawie 38 głosów. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że recenzje zostały kupione, a przynajmniej sfałszowane, co umożliwia na przykład trojan Shopper . Zainfekowany program nie sprawia wrażenia podejrzanego, bowiem opis i zrzuty ekrany zostały po prostu skopiowane z innych podobnych programów na Androida i iOS-a.

PDF+ to fałszywa aplikacja

Co ciekawe, po uruchomieniu aplikacja nawet nie stara się ukrywać, że w rzeczywistości nie ma związku z odczytem plików PDF. Użytkownik od razu proszony jest o rzekomo niezbędną aktualizację Flash Playera (swoją drogą w praktyce wycofanego z rynku w styczniu 2021 roku). Pobierany jest wtedy spreparowany plik APK spoza Sklepu Play do ręcznej instalacji. Niedawno taka metoda była wykorzystywana, by zainstalować ofiarom TangleBota.