FBI ostrzega. Liczba ataków phishingowych wzrosła aż 12-krotnie

Pandemia sprawiła, że wiele przedsiębiorstw zdecydowało o przejściu na pracę zdalną. Był to krok, który miał uchronić zatrudniane osoby przed potencjalnym zarażeniem i dalszym rozpowszechnianiem wirusa SARS-CoV-2. Część firm podjęła szybkie decyzje o oddelegowaniu pracowników do domów, zapominając o konieczności wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń wykorzystywanych systemów i komputerów. To stworzyło wiele nowych możliwości działania dla cyberprzestępców.