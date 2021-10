Firefox w USA wyświetla nowe reklamy. Według Mozilli ułatwiają życie

Firefox 92 i nowsze wydania otrzymały funkcję Firefox Suggest. Chodzi o pokazywanie wśród podpowiedzi paska adresu "godnego zaufania przewodnika po lepszej sieci, wyświetlającego istotne informacje i witryny, które pomogą ci osiągnąć swoje cele" - brzmi oficjalna informacja na stronie pomocy technicznej Firefoksa. W praktyce to opłacone przez partnerów wyniki wyszukiwania, a mówiąc wprost - reklamy.

W obecnej formie sponsorowane wyniki wyszukiwania w Firefoksie nie dominują, co więcej można je wyłączyć w ustawieniach. Mozilla zachęca jednak do korzystania, bo mają po prostu ułatwiać życie (i co nie jest raczej tajemnicą - wspomagać dalszy rozwój przeglądarki). Wśród sugerowanych wyników pojawiają się również artykuły z Wikipedii, ale te nie są dodatkowo finansowane.