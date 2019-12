06.08.2015 15:20 • Recenzja do wersji 1.3.8

Program oferuje bogatą liczbę funkcji dla osób którym zależy na naprawdę czystym brzmieniu, wiadomo z mp3 to zbyt dużo się nie wyciągnie (z pustego to i Salomon nie naleje), jeśli jednak posiada się np. pliki Flac 24bit to już zdecydowanie słychać różnicę, pomiędzy dajmy na to winamp-em a foobarem. I ten wygląd prosty, czytelny, mega intuicyjny. Co więcej chcieć od programu do odtwarzania muzyki. Wizualizacje można dograć np. Milkdropa ( tak to te z Winamp-a) i jazda. Tak naprawde doceniłem w 100% ten program gdy stałem się posiadaczem dobrego wzmacniacza, i konkretnych kolumn (aktualnie system quadro, podłączony przez bi-amping) Polecam ;)