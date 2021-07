Formula 1 – ktoś zhakował aplikację. Użytkownicy dostali dziwny komunikat

Oficjalna aplikacja F1 około godziny 21:20 czasu polskiego właśnie przesła serię dziwnych powiadomień. Najpierw pojawił się komunikat “foo”, a później ostrzeżenie “I should check my security.. :)” (powinienem sprawdzić zabezpieczenia).

Użytkownicy aplikacji F1 nie powinni mieć więc podstaw do tego, by obawiać się o własne dane.

Official F1 ® App 11.0.1395

Sama aplikacja F1 pozwala oglądać wyścigi Formuły 1, jak także daje dostęp do dodatkowych materiałów, w tym skrótów wyścigów. Co ciekawe, dzięki aplikacji możemy oglądać nie tylko wyścigi, ale także skupić się na poczynaniach pojedynczych kierowców, uzyskując informacje o ich stanie opon, prędkości, a nawet przysłuchiwać się komunikatom od ekipy technicznej do zawodnika.