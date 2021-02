fre:ac 1.1.4

Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

fre:ac (kiedyś BonkEnc) jest prostym narzędziem, służącym do konwertowania plików dźwiękowych pomiędzy formatami MP3, MP4/M4A, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, AAC i WAV.

Pozwala on konwertować nie tyle pojedyncze formaty co również całe biblioteki muzyczne, zawierające setki pozycji z jednoczesnym zachowaniem struktury plików i folderów. fre:ac wyposażony został także w funkcję zgrywania zawartości płyt Audio-CD do formatu MP3 lub WMA. Wbudowany mechanizm baz CDDB i freedb umożliwia pobieranie informacji o wykonawcy, tytule, gatunku itp. bezpośrednio z Internetu i wypełnianie nimi odpowiednich pól tagów ID3v2.

Program oferuje pełne wsparcie dla Unicode oraz co istotne potrafi wykorzystać potencjał nowoczesnych procesorów, znacznie skracając tym samym proces konwertowania. fre:ac dostępny jest w polskiej wersji językowej, co w połączeniu z przyjaznym użytkownikowi interfejsem graficznym sprawia, że nawet początkujący nie powinni mieć problemów z jego obsługą.