Gdzie jest burza? Najlepsze aplikacje burzowe i radary burz online

IMGW to jedno z najrzetelniejszych źródeł, ale czasami informacje dodawane są z opóźnieniem. Dlatego warto również sprawdzać mapy burzowe online, które na żywo korzystają ze zdjęć satelitarnych.

Mapy burzowe online pozwalają śledzić aktualne informacje pogodowe, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Najpopularniejsze z nich to:

Aplikacje burzowe i pogodowe to wygodny sposób na śledzenie aktualnych komunikatów. Większość tego typu programów pozwala ustawić spersonalizowane powiadomienia, dzięki czemu możemy otrzymywać aktualizacje dotyczące pogody w interesujących nas miejscach.

Monitor Burz to najpopularniejsze rozwiązanie, które pozwala nam śledzić aktualne informacje pogodowe zebrane przez liczne stacje meteorologiczne. Aplikacja pozwala zobaczyć m.in. szczegółową mapę opadów, wyładowań i informacje na temat siły wiatru .

W Monitorze burz możemy również ustawić aktywne powiadomienia, dzięki czemu program wyśle ostrzeżenie, kiedy burza zbliży się do naszej okolicy. Naszym zdaniem do śledzenia aktualnych ostrzeżeń pogodowych o wiele lepiej sprawdzi się aplikacja z komunikatami RSO .

RSO - Regionalny System Ostrzegania to oficjalna aplikacja informująca o komunikatach wydawanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego (WCZK). Pozwala nie tylko śledzić aktualne zagrożenie ze strony burz, ale także dostarcza informacji na temat innych zagrożeń meteorologicznych, hydrologicznych, drogowych i dotyczących stanu wód.

Inne warte uwagi aplikacje to na pewno:

Dwie pierwsze oferują zbliżoną funkcjonalność do Monitora burz, więc najlepiej będzie po prostu wybrać tę aplikację, która najbardziej nam odpowiada. Storm Radar: Mapa pogody wyróżnia się pełnoekranowymi, interaktywnymi mapami z widokiem radarowym. Ponadto ostrzega o trudnych warunkach pogodowych w czasie rzeczywistym oraz oferuje prognozy pogody na najbliższe dni.

Gdzie jest burza? Jeśli skorzystacie z naszych podpowiedzi, to pogoda was nie zaskoczy. Pamiętajcie, że burze mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego zawsze, planując dłuższy pobyt na świeżym powietrzu, warto się odpowiednio przygotować. Nie lekceważcie również komunikatów IMGW i dopasowujcie plany do aktualnej sytuacji pogodowej.