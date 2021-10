Wietnamski reprezentant sprzedażowy nadmienił, że owoc współpracy Noctua i Asusa będzie wyceniony na 26 mln. Dongów wietnamskich, co daje około 1100 USD. Jest to bardzo duża cena jak na RTX-3070, ale już teraz zwykłe RTX-y w USA potrafią oscylować w okolicy 800 USD...

Możliwe też, że producenci GPU uznali, że skoro świat się przyzwyczaił do nowych cen to dlaczego mają się ograniczać do ceny sugerowanej? Aktualny kryzys jeszcze potrwa i raczej dopiero za 1,5 / 2 lata tragiczna sytuacja może ulegnie poprawie... Wracając do nowego GPU, to pozostaje nam czekać na dalsze przecieki lub oficjalną zapowiedź.