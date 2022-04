Duża przestrzeń robocza danego wyświetlacza nie jest związana z przekątną, tylko rozdzielczością i o tym wydaje się zapominać wielu użytkowników komputerów, smartfonów i właściwie wszystkich urządzeń z dedykowanym ekranem. Wyższa przekątna oznacza większą wygodę i jest to niezaprzeczalny fakt, ale jeśli w trakcie kupna nowego monitora pominiemy czynnik najważniejszy, czyli rozdzielczość, zamkniemy sobie dostęp do zdecydowanie lepszej ostrości wynikowego obrazu oraz większej przestrzeni roboczej.

Weźmy na tapet jeden z najbardziej popularnych przykładów i przeprowadźmy wspólnie mały eksperyment myślowy. Załóżmy, że rozglądamy się aktualnie za nowym monitorem do pracy, ponieważ nasz poprzedni z bliżej nieokreślonego powodu nam już nie odpowiada. Tym monitorem jest najbardziej popularna jednostka 24-calowa o rozdzielczości Full HD i choć takowe nadal dziś dominują chcemy, by na naszym biurku znalazł się zdecydowanie większy wyświetlacz, który zapewni nam większą wygodę użytkowania.

Gęstość pikseli - co oznacza?

Jeśli zakupimy monitor 32-calowy o tej samej rozdzielczości, otrzymamy identyczną przestrzeń roboczą i co najważniejsze – zdecydowanie mniejszą ostrość wynikowego obrazu. Dlaczego? Tu z pomocą przychodzi wspomniana wcześniej gęstość pikseli. PPI dla pierwszego, 24-calowego monitora o rozdzielczości Full HD wynosi 91,79, ale już dla drugiego zaledwie 68,84 i jak już zdążyliśmy zauważyć – im mniej, tym gorzej.

Z pomocą na szczęście przychodzi wyższa rozdzielczość. Jeśli zamiast Full HD wybierzemy QHD (2560 x 1440 pikseli) w tym samym monitorze 32-calowym otrzymamy 91,79 pikseli na cal, co nie tylko zapewni identyczną ostrość obrazu względem przykładowego monitora 24-calowego, ale również zwiększy przestrzeń roboczą, ponieważ większa liczba pikseli oznacza więcej miejsca na ekranie. Świetnym monitorem z tej kategorii jest iiyama ProLite XB3270QS-B1, który nie tylko cechuje się wspomnianą wcześniej specyfikacją (32", QHD), ale również odpowiedniej jakości zastosowanym panelem IPS. Ten zapewni szerokie kąty widzenia, dobrą reprodukcję kolorów, świetną ergonomię dzięki funkcjonalnej podstawie i ochroni nasze oczy, ponieważ korzysta z modelu Flicker Free. Jeśli jednak należymy do drugiej grupy docelowej, czyli graczy, można pokusić się o jeszcze lepszy wyświetlacz, na przykład iiyama G-MASTER GB2770QSU-B1.

iiyama G-MASTER GB2770QSU-B1 to gamingowy model monitora o przekątnej 27", rozdzielczości QHD i częstotliwości odświeżania 165 Hz. Wraz z niskim czasem reakcji na poziomie 0,5 ms (MPRT) zapewni niezrównaną wydajność w grach wideo, na co powinni spoglądać zarówno ci, którzy uwielbiają spędzać czas w produkcjach nastawionych na sieciową rywalizację, jak i ci, którzy większość czasu spędzają w grach typu single player. Warto też tutaj wspomnieć, że jeśli porównamy ten monitor do wcześniej omówionego, 32-calowego, otrzymamy identyczną przestrzeń roboczą i na dodatek wyższą gęstość pikseli. PPI dla tego monitora wynosi bowiem 108,79.

A co, jeśli chcemy uzyskać jeszcze wyższą ostrość obrazu i jeszcze większą przestrzeń roboczą? Jak już wspomnieliśmy – im więcej, tym lepiej, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać monitor o jeszcze większym PPI. Zapewne zdążyliście już usłyszeć o mitycznej mocy rozdzielczości 4K UHD i choć zdecydowana większość marketingowych terminów nie ma przełożenia na realny świat, 4K UHD ma, bo oznacza nic innego, jak właśnie wyższą rozdzielczość.

Jeśli wrócimy do naszego przykładowego, 24-calowego monitora o rozdzielczości Full HD przypomnimy sobie o jego PPI, które wynosi 91,79. Jeśli w taki sam sposób obliczymy stosunek liczby pikseli do przekątnej 27-calowego monitora panoramicznego o rozdzielczości 4K UHD, otrzymamy aż 163,18 PPI. Tak niezrównaną ostrość obrazu i tak dużą przestrzeń roboczą zapewni na przykład monitor iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1. Jego panel wykonano w technologii LCD IPS, czyli oprócz wyżej wymienionych cech, zagwarantuje odpowiednią reprodukcję kolorów i szerokie kąty widzenia. Za jego pomocą otrzymamy czterokrotnie większą przestrzeń roboczą względem przykładowego, wcześniej omówionego, 24-calowego monitora o rozdzielczości Full HD.

Ultrapanoramiczne monitory to większa przestrzeń robocza

Użytkownicy coraz chętniej sięgają po monitory ultrapanoramiczne. Te gwarantują to, że zostajemy wręcz otoczeni szerokim ekranem, co nie tylko zwiększa immersję płynącą z gier, ale również sprawia, że praca na nich staje się znacznie przyjemniejsza. Ultrapanoramiczne monitory należy zestawiać ze zwykłymi, panoramicznymi i kategoryzować ze względu na rozdzielczość w pionie, dlatego w każdej ultrapanoramie otrzymamy względem ich odpowiedników większą przestrzeń roboczą. Na przykład panoramiczny monitor 27" QHD ma rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, ale już ultrapanoramiczny UWQHD to 3440 x 1440 pikseli. To właśnie ten dodatkowy kawałek ekranu po bokach sprawia, że konstrukcje są tak popularne i wygodne w użytkowaniu.

Bardzo dobrym monitorem ultrapanoramicznym jest w tym wypadku iiyama G-MASTER GB3467WQSU-B1. To 34" jednostka z panelem VA o rozdzielczości UWQHD (3440 x 1440 pikseli) , częstotliwości odświeżania 165 Hz i czasie reakcji na poziomie 0,4 ms (MPRT). VA sprawi, że otrzymamy nieosiągalny dla innych paneli LCD, głęboki kontrast, co wraz z wysoką jasnością na poziomie 550 nitów znacząco poprawi doznania wizualne zarówno w grach, jak i podczas oglądania filmów, czy pracy.

Ergonomia to podstawa!

W trakcie wyboru nowego ekranu, niezależnie od tego, czy będzie to panoramiczny, czy ultrapanoramiczny wyświetlacz, należy zwrócić uwagę na ergonomię. Jest to szczególnie istotne w momencie, w którym nie mamy do dyspozycji dedykowanego uchwytu na monitor, ponieważ to od zastosowanej podstawki zależy, czy będziemy mieli możliwość zmiany położenia samego panelu. Przybranie odpowiedniej postawy przed monitorem jest kluczowe zarówno w pracy, jak i podczas grania w gry wideo, dlatego warto postawić na taki produkt, który umożliwia dowolną regulację w pionie i poziomie. Dodatkowo, jeśli zajmujemy się grafiką, programowaniem, streamowaniem rozgrywki do sieci, czy finansami, przyda nam się monitor, który posiada funkcję Pivot, a więc możliwość ułożenia ekranu w trybie portretowym.

Mocny komputer wcale nie jest wymagany

Jeśli spoglądać przez pryzmat pracy, do obsługi monitora z wysoką rozdzielczością nie potrzebujemy mocnego komputera. Tutaj istotną kwestię pełnią natomiast złącza, a właściwie ich wersje. Dziś wszystko przesyłamy interfejsem cyfrowym, a więc za pomocą HDMI lub DisplayPort, dlatego przed zakupem monitora warto upewnić się, czy nasz sprzęt wspiera odpowiednie rozwiązanie. Nowoczesne karty graficzne oraz płyty główne obsługujące zintegrowane karty graficzne oferują przynajmniej jedno złącze HDMI w wersji 1.4 lub późniejsze, dlatego nawet podłączenie monitora o rozdzielczości QHD z 60-Hercowym panelem nie będzie stanowiło żadnych problemów. Sprawa natomiast wygląda inaczej, jeśli spojrzymy na monitory gamingowe.

W przypadku monitorów gamingowych, szczególnie tych o wysokiej częstotliwości odświeżania i rozdzielczości wymagania co do złącz i mocy obliczeniowej komputera rosną. Mocna karta graficzna jest kluczowym elementem, dlatego takowe wyposażone są w odpowiednie wersje DisplayPort i HDMI – na przykład DisplayPort 1.4 lub HDMI 2.0.

Wybór odpowiedniego monitora nie musi być zadaniem trudnym

Liczba terminów związanych z monitorami potrafi zniechęcić do poszukiwania odpowiedniego dla siebie wyświetlacza nawet najbardziej zdeterminowanych użytkowników. Warto jednak pamiętać o kilku rzeczach, a szczególnie o przewijającej się przez cały artykuł gęstości pikseli. To bezpośrednia korelacja między rozdzielczością, a przekątną ekranu i im wyższa jest ta wartość, tym lepiej. W ten sposób zwiększona zostaje przestrzeń robocza i ostrość wynikowego obrazu na monitorze. Wybierając monitor z rozdzielczością 4K UHD otrzymujemy czterokrotnie więcej miejsca względem standardowego wyświetlacza Full HD i z tego powodu jest tak często polecany do pracy.

Optymalny monitor, oprócz typowej dla tego segmentu specyfikacji, musi odznaczać się również dobrą ergonomią, a więc funkcjonalną podstawą, dobrej jakości matrycą (na przykład królującą dziś IPS lub VA), czy wysoką częstotliwością odświeżania. Gracze powinni zwracać na to ostatnie szczególną uwagę. Z dobrodziejstw wysokiej wartości Hz w monitorze skorzystać mogą jednak wszyscy, ponieważ różnicę względem zwykłego, 60-Hercowego wyświetlacza można wyłapać już podczas pierwszego kontaktu z monitorem. Tak czy inaczej, najważniejsza jest rozdzielczość, bo to ona determinuje końcową ostrość obrazu oraz to, jak dużą przestrzeń roboczą otrzymamy.