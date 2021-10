Glovo i Uber Eats pod lupą? Sprawdź, czy ty też zostałeś oszukany

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wziął pod lupę aplikacje do zamawiania jedzenia firm Glovo oraz Uber Eats. Do instytucji od dłuższego czasu napływały skargi dotyczące ich działania, a szczególnie sposobu rozliczeń. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w postępowaniach wyjaśniających sprawdzi, czy tego typu nieprawidłowości miały faktycznie miejsce.

Użytkownicy zwrócili również uwagę na działanie firmy w przypadku braków produktów spożywczych zamawianych z dostawą do domu. Kiedy dochodziło do takich sytuacji, Glovo zmieniało zamówienie bez konsultacji z klientem, co wpływało na możliwość skorzystania z dostępnych rabatów. DO UOKiKu wpłynęły też skargi, z których wynika, że klienci mieli problemy z odzyskiwaniem środków od firmy np. w przypadku anulowania zamówienia.