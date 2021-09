Gmail z nowymi funkcjami. Pozwoli na wykonywanie połączeń głosowych i wideo

Praca biurowa podczas pandemii w wielu przypadkach przeniosła się do domów. W związku z popularyzacją home office pracownicy potrzebują nowych dedykowanych narzędzi do wykonywania obowiązków służbowych w domu. Google zauważa tę potrzebę i wprowadza nowe funkcje w aplikacjach Workspace . Jedną z nich będzie proste wykonywanie połączeń głosowych i wideo.

Aplikacja mobilna Gmail będzie pierwszą, która otrzyma tę funkcję, a wkrótce potem pojawi się ona w Google Meet. Po aktualizacji aplikacji otrzymamy powiadomienie, gdy ktoś do nas zadzwoni. Google twierdzi, że ta opcja ma nam zastąpić biurowe rozmowy przy ekspresie do kawy, które ze względu na popularyzację pracy zdalnej odeszły do lamusa.