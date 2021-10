Google Chrome gotowy na Windowsa 11. Możesz włączyć nowy styl

Użytkownicy Google Chrome nie muszą czekać na aktualizację do Windowsa 11, by zobaczyć, jak przeglądarka będzie wyglądać z zaokrąglonymi rogami interfejsu. Google testuje odświeżony wygląd menu, w tym przezroczystość, dzięki czemu użytkownicy Windowsa 11 w programie Insider (a częściowo także korzystający z Windows 10) mogą zobaczyć, jak Chrome będzie wyglądać w nowym systemie.

Na zmianę zwrócił uwagę Windows Latest. Jak się okazuje, by włączyć stylistykę przygotowywaną z myślą o Jedenastce, wystarczy zajrzeć do ustawień eksperymentalnych w Chrome Canary. By to zrobić, na pasku adresu trzeba wpisać chrome://flags, zatwierdzić przyciskiem Enter, a następnie aktywować flagę #win11-style-menus. Zmiany zostaną wprowadzone po ponownym uruchomieniu przeglądarki.