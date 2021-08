Google Chrome na Androida z odświeżonym interfejsem. Trwają testy

Google eksperymentuje z interfejsem Chrome'a na Androida. Jak zwrócił uwagę serwis XDA Developers , niektórzy testerzy widzą już odświeżony interfejs menedżera zakładek oraz inne niż dotychczas powiadomienia o pobieranych plikach. Te ostatnie przypominają wyskakujące okienko w górnej części ekranu, choć dotychczas była to prosta belka wysuwana od dolnej krawędzi strony.

Nowe elementu interfejsu Chrome'a są widoczne tylko u wybranych testerów. Co ciekawe, są w ich przypadku domyślnie aktywne w testowej odmianie Canary i nie jest konieczne ręcznie przełączanie stanów wybranych flag. By zobaczyć zmiany wystarczy pobrać dowolny plik lub odwiedzić spis zakładek - w jego przypadku zmianą są dużo większe ikony, przez co pojedyncze wpisy przypominają bardziej duże kafle niż typową listę.