Google Chrome z dwiema poważnymi lukami. Koniecznie zaktualizuj

Najważniejsze odnalezione problemy zostały oznaczone kodami CVE-2021-37974 oraz CVE-2021-37975. Obie podatności należą do problemów typu Use After Free. Tego rodzaju luki związane są z nieprawidłowym wykorzystaniem pamięci podczas działania programu. Osoba atakująca może wykorzystać tego rodzaju błędy do zhakowania przeglądarki .