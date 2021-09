Google dostaje ciemny motyw. Tym razem każdy się doczeka

Ciemny motyw w wyszukiwarce Google na desktopach to wątek ciągnący się miesiącami. Wielu może się zastanawiać, co można w tym zakresie tak długo testować i tego się pewnie nie dowiemy, ale co najważniejsze - testy dobiegły końca, o czym informuje androidcentral. Jak udało się potwierdzić, ciemny motyw jest właśnie wdrażany u każdego, co niestety nie jest jednoznaczne z tym, że wszyscy skorzystają z niego już dzisiaj.