Google nie będzie pobierać opłat od konkurencyjnych wyszukiwarek

Google zdecydowało się na wprowadzenie możliwości promocji aplikacji i przeglądarek do wyszukiwania. Powstał także nowy ekran wyboru za pomocą którego użytkownicy Androida muszą wybrać domyślnego dostawcę wyszukiwania. Wcześniej, by móc się na nim pojawić, dostawcy wyszukiwarek zmuszeni byli do zapłacenia konkretnej stawki za każdym razem, gdy jakiś użytkownik zdecydował się na wybór ich rozwiązania. Nowe zmiany spowodują za to wyświetlanie się aż 12 dostawców, a żaden z nich nie będzie musiał płacić za pojawienie się na liście.