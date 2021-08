Google Sklep Play: 8 aplikacji wyłudzało pieniądze. Usuń je z telefonu

Użytkownicy Androida muszą zwrócić szczególną uwagę na zainstalowane w telefonie programy. Jak informuje Trend Micro , badacze wykryli kolejne 8 szkodliwych aplikacji, które finalnie Google usunął ze Sklepu Play . Jeśli zostały wcześniej zainstalowane w smartfonach, trzeba we własnym zakresie zadbać o ich dezinstalację.

Opisywane programy tylko szkodziły użytkownikom, zamiast przybliżać ich do jakiegokolwiek zysku z rzekomego kopania kryptowalut. Większość serwowała reklamy zachęcające do subskrybowania płatnych usług lub (tylko w teorii) oferowała dostęp do dodatkowych funkcji po uiszczeniu niemałych opłat.