Google Sklep Play: 9 aplikacji kradło dane. Odinstaluj je z telefonu

Zabezpieczenia Dr.Weba zidentyfikowały w programach trojana opisywanego w tym przypadku jako Android.PWS.Facebook.13. Jego głównym celem jest kradzież danych logowania do Facebooka za pośrednictwem spreparowanego formularza wyświetlanego w aplikacjach. Skradzione dane służą do innych oszustw - na przykład jako podłoże do przeprowadzenia popularnego ostatnio oszustwa "na Blika" .

Na szczęście użytkownicy Androida, którzy nigdy nie pobrali żadnej z zainfekowanych aplikacji są już bezpieczni - Google usunął je ze Sklepu Play. Pozostali muszą jednak samodzielnie zadbać o to, by usunąć aplikacje-trojany ze swoich smartfonów. Rozpoznane programy, które okazały się wykradać loginy i hasła do Facebooka to: