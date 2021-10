Google Sklep Play: lista 151 szkodliwych aplikacji. Usuń je z telefonu

Nazwa kampanii - UltimaSMS - ma ciekawe źródło. Jak się okazuje, jedna z pierwszych aplikacji, które wykrył badacz to Ultima Keyboard 3D Pro, co stało się inspiracją dla nazwy całej serii programów zapisujących użytkowników do usług Premium SMS. Chociaż część aplikacji została już usunięta ze Sklepu Play, Avast wciąż odnotowuje nowe próbki podobnych, zainfekowanych programów. Udostępniona na GitHubie lista zainfekowanych aplikacji do usunięcia prawdopodobnie nie wyczerpuje więc tematu.