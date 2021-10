Google Sklep Play: te 3 aplikacje kradną dane. Usuń je z telefonu

Kiedy dane zostaną już przejęte, szkodliwe aplikacje na Androida są w stanie w imieniu ofiary uruchamiać kampanie reklamowe w serwisie społecznościowym , a tym samym narazić poszkodowanego na dodatkowe koszty. Co ciekawe, wszystkie 3 zidentyfikowane szkodliwe aplikacje w Sklepie Play to edytory zdjęć - podaje BleepingComputer .

Problemem jest intencjonalne działanie twórców, którzy wykorzystali system logowania danymi do serwisu społecznościowego . Użytkownik Androida, który chce skorzystać z programu, musi się do niego "zalogować danymi z Facebooka" i tak też się dzieje, ale login i hasło przy okazji są przejmowane i wykorzystywany dalej przez szkodliwy kod.

Wszystkie opisywane programy zainstalowano w smartfonach łącznie kilkaset tysięcy razy. Polska nie jest w czołówce państw, gdzie są popularne, ale mimo to wiele osób może z nich korzystać. Co istotne, nawet jeśli Google usunie wszystkie szkodliwe programy ze Sklepu Play, nie anuluje to problemu dla użytkowników. Jeśli aplikacja została wcześniej zainstalowana w smartfonie, o jej usunięcie trzeba zadbać samemu.