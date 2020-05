Google wreszcie wprowadziło tryb ciemny do ważnej usługi

Udostępnij:

Google wprowadziło tryb ciemny w wielu swoich usługach i aplikacjach na przestrzeni lat. Nie stało się tak jednak od razu – do tej pory brakowało go w aplikacji do wyszukiwania w sieci.

Od teraz jednak tzw. Aplikacja Google otrzymała wyczekiwaną funkcję.

Posiadacze smartfonów z systemem Android w wersji 10 wzwyż oraz minimum iOS 13 teraz będą mogli wyszukiwać treści w internecie przy akompaniamencie ciemnego tła. W ich przypadku ten serwis Google automatycznie wykryje ustawienia systemowe.

Natomiast osoby z Androidem w starszej wersji będą mogły włączyć tę opcję ręcznie (trzy kropki w aplikacji Google -> zakładka Więcej -> Ustawienia -> Ogólne -> Ciemny Motyw).

Większość usług Google doczekała się już ciemnego motywu, fot. Patryk Korzeniecki

9to5Google podaje, że użytkownikom Androida może wyskoczyć specjalne powiadomienie o dostępności trybu ciemnego.

Do tej pory 32 aplikacje i usługi Google oferują ciemny motyw, w tym Kalendarz, Asytent (wraz z Discover), Drive, Duo, Gmail, Google Fit czy Google Maps (tylko w trybie nawigacji).

Tryb ciemny jest przydatny szczególnie, gdy zależy nam na zaoszczędzeniu baterii. Oprócz tego niektórzy mogą po prostu wizualnie preferować wygląd ciemnego motywu.