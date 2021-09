Google załatał 11 luk w Chrome. Nie czekaj i aktualizuj

Google podkreślił, że obydwie podatności są obecnie wykorzystywane przez atakujących, co powinno skłonić użytkowników do szybkiej aktualizacji Google Chrome. Warto jednak także podkreślić, że wszystkie 11 luk w przeglądarce, które załatano, wcześniej zostało zakwalifikowanych jako wysokie zagrożenie dla użytkownika.

Łatki trafiły do Google Chrome 93.0.4577.82. W komputerach nowa wersja zostanie zainstalowana automatycznie, ale proces ten zajmie do kilku dni i można go przyspieszyć - zaglądając do ustawień. Obok informacji o wersji użytkownik może wymusić sprawdzenie aktualizacji i instalację najnowszej wersji Google Chrome.