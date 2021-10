Google zmienia zasady logowania. Odczuje to 150 mln użytkowników

Google chce dbać o bezpieczeństwo użytkowników swoich usług, dlatego do końca roku zmusi kolejne 150 milionów osób używających konta Google i 2 mln twórców na YouTubie do korzystania z weryfikacji dwuetapowej. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa podczas logowania, bo same hasła często są niewystarczające. Wiele osób tworzy takie, które można stosunkowo łatwo uzyskać metodą siłową, a do tego dochodzi ryzyko wycieku danych przez niedoskonałości internetowych zabezpieczeń.