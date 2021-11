Zgodnie z informacjami serwisu ArsTechnica , Google jeszcze na początku tego roku twierdził, że planuje na siłę zmusić swoich użytkowników do uwierzytelniania dwuskładnikowego. Obecnie już pewne jest, że nie były to żarty.

Ostatnie doniesienia z Google wskazują, że ten planuje automatycznie ustawić opcję dwuskładnikowego uwierzytelniania na 150 milionów kont Google. Co więcej, sam proces już się rozpoczął i wybrani użytkownicy mogli zostać poinformowani o uruchomieniu zabezpieczenia 2FA na swoich kontach.

Nie oznacza to jednak, że zostaniemy całkowicie zaskoczeni tego rodzaju zmianą ze strony Google. Firma obiecuje, że do użytkowników trafią szczegółowe informacje na temat procesu automatycznej rejestracji za pomocą wiadomość e-mail. Możliwe jest także otrzymanie powiadomienia na około siedem dni przed wprowadzeniem wymogu uruchomienia 2FA na koncie danego użytkownika.

Chociaż dla wielu osób zmiana może wydawać się sporą niedogodnością, nie da się ukryć, że jest to dodatkowe zabezpieczenie naszych danych. Mając to na uwadze, lepiej samodzielnie zdecydować się na krok uruchomienia zabezpieczenia 2FA na naszym koncie Google, zanim firma postanowi zrobić to za nas.