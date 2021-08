Górnicy znajdą sposób. Karty Nvidii z serii LHR złamane

Niestety jak to zwykle bywa, że jak człowiek stworzy algorytm to inni z czasem znajdą obejście. Tym razem zajęło to parę miesięcy i karty z oznaczone jako LHR można w 70% przywrócić do stanu faktycznego. Całkiem możliwe, że z czasem pojawi się obejście pozwalające odblokować karty w 90 lub nawet 100 proc.