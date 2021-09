Gracze łapią się za głowę. Ten filmik wyjaśnia, gdzie się podziały karty graficzne

Dostępność układów graficznych zarówno od Nvidii , jak i AMD jest w ostatnich kilkunastu miesiącach wyjątkowo tragiczna. Braki odczuwają przede wszystkim gracze. Z racji na zbyt małą produkcję sprzętów po prostu nie trafia on na półki sklepowe lub jest oferowany, ale w mocno zawyżonych cenach.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy mają takie problemy z dostępnością do cennych kart graficznych. A cennych dlatego, że dziś coraz częściej są wykorzystywane do wydobywania kryptowalut, a nie modyfikowania pecetów. Ogromna partia nowych kart graficznych od Sapphire, PowerColor i XFX trafiła właśnie do sklepu CryptominersBahrain specjalizującego się w składaniu koparek.